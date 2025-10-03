SIMONA, POLIȚISTA DIN BOTOȘANI CARE PARTICIPĂ PENTRU A DOUA OARĂ LA O MISIUNE ÎN FRANȚA

Începând cu data de 1 octombrie și până în luna martie, colega noastră, agent principal de poliție Simona Țurcanu, va face echipă cu polițiștii din cadrul Prefecturii de Poliție din Paris.

Aceasta și-a început deja misiunea de sprijin și suport operativ în Franța, fiind admisă în urma unei selecții efectuate la nivel național. Este a doua misiune internațională la care participă Simona, prima fiind în decembrie 2024, când activitatea ei a fost foarte apreciată de autoritățile franceze. Participarea polițiștilor la misiuni internaționale oferă acestora oportunitatea de a contribui la întărirea cooperării între state, precum si de a-și perfecționa abilitățile profesionale, dobândind in același timp o experiență valoroasă. (Comunicat IJP Botoșani)