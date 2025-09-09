SIGURANȚA ȘCOLARĂ, LA ÎNCEPUTUL ANULUI PREUNIVERSITAR

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani continuă activitățile pentru crearea unui mediu sigur în școli și în proximitatea acestora.

În scopul menținerii unui mediu sigur în unitățile de învățământ preuniversitar din întregul județ, începând cu prima zi a anului școlar 2025 – 2026, misiunile zilnice ale polițiștilor botoșăneni au reluat măsurile specifice de ordine și siguranță publică, respectiv de fluidizare a traficului rutier și pietonal în proximitatea celor peste 400 de școli repartizate în responsabilitatea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Premergător zilei de 8 septembrie, polițiștii au desfășurat de asemenea activități precum:

üverificarea existenței și funcționalității mijloacelor de semnalizare rutieră în zona unităților de învățământ, fiind semnalate administratorilor de drum situațiile neconforme normelor rutiere

üverificarea gradului de siguranță rutieră conferit de autovehiculele special destinate transportului de elevi, respectiv existența și valabilitatea documentelor mijloacelor de transport și ale conducătorilor auto

üactualizarea dosarelor de obiectiv pentru fiecare locație a unităților de învățământ de pe raza județului, cu modificările apărute pe parcursul anului școlar anterior

üverificarea unităților de alimentație publică din vecinătatea unităților de învățământ și instruirea reprezentanțilort/gestionarilor cu privire la respectarea prevederilor legale privind interzicerea comercializării către minori a produselor din tutun/alcool.

Totodată, pe întreg parcursul anului școlar vor continua acțiunile punctuale de prevenire a absenteismului școlar, a delincvenței juvenile, consumului de substanțe psihoactive, respectiv pe linia respectării normelor rutiere.

În ceea ce privește activitățile cu caracter informativ-preventiv, polițiștii de siguranță școlară vor continua implementarea la nivelul județului a campaniilor Poliției Române pentru creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește necesitatea asigurării unui climat optim de siguranță în mediul școlar, respectiv campanii proprii, elaborate la nivel local prin grija Biroului Siguranța Școlară.

Dragi elevi,

Respectarea regulamentelor școlare, a normelor de conviețuire socială și a normelor legale este unul dintre elementele destinate să vă asigure un parcurs personal de succes în atingerea obiectivelor pe care voi înșivă vi le-ați stabilit, ca elevi.

Cunoașterea informațiilor necesare, obținerea răspunsurilor legate de situații ipotetice în care v-ați putea afla la un moment dat, și nu în ultimul rând, semnalarea oricărui incident sau situație neconformă legii care s-ar putea petrece în școala voastră, sunt motivele pentru care vă rămânem aproape și în acest an școlar.

Stimate cadre didactice, stimați părinți,

Polițiștii botoșăneni continuă să fie partenerii dumneavoastră fermi în a asigura mediul corespunzător pentru procesul de învățare și educație a elevilor și copiilor dumneavoastră!

COMUNICAT DE PRESĂ I.J.P. BOTOȘANI