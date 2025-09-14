Astăzi, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, prefectul județului, Dan Nechifor , a participat la manifestările prilejuite de sfințirea Monumentului CRUCE de pe Dealul Măgura din Ibănești.

Momentul, de o înaltă trăire spirituală și cu profundă semnificație pentru comunitatea din Ibănești, a fost cu atât mai emoționant datorită oficierii slujbei de sfințire a Sfintei Cruci de către Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

“Acest monument dedicat credinței și eroilor neamului arată că indiferent de vremuri, rădăcinile noastre rămân adânc înfipte în valorile creștine și în tradițiile strămoșești. Doresc să îl felicit pe domnul primar, Romică Magopeț, pentru tot ceea ce face pentru comunitatea din Ibănești. Realizarea unor astfel de lucrări de suflet arată dorința de a menține vii valorile noastre creștine și naționale. În acest fel, comunitatea primește nu doar un monument, ci un reper spiritual și un loc de reculegere pentru generațiile de azi și pentru cele care vor veni”, a declarat prefectul județului.

Cu acest prilej , IPS Teofan i-a oferit primarului Romică Magopeț cea mai înaltă distincție -Crucea Sfântului Ștefan cel Mare.

”Să o purtați cu demnitate, credința pe care o aveți, jertfelnicie pentru locuitorii comunei dumneavoastră, pentru familia proprie, și pentru mântuirea noastră” - a declarat IPS Teofan.