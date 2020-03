Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

Biserica ii praznuieste pe cei 40 de mucenici din Sevastia la data de 9 martie a fiecarui an. Acestia erau soldati crestini, aflati in slujba imparatului Licinius. Conform izvoarelor istorice, in anul 320, Agricolae, guveratorul Armeniei, afland despre credinta lor, le ordona sa isi renege credinta si sa se inchine idolilor. Cei 40 de mucenici refuza sa faca acest lucru, astfel Agricolae decide sa ii intemniteze timp de 8 zile in care sa fie torturati prin lovirea cu pietre sau chiar sa fie ademeniti cu nenumarate daruri.

Vazand faptul ca acestia nu sunt dispusi sa renunte la crestinism, Agricolae decide sa ii condamne la moarte prin inghetare in lacul Sevastiei. Dintre toti cei 40, unul a decis sa renunte la crestinism, insa in momentul in care a iesit din lac a murit pe loc. Totusi, locul acestuia a fost luat de catre un soldat. Desi guvernatorul Agricolae spera ca acestia fie vor renunta la oranduielile lor crestine, fie vor muri aparandu-le, in decursul noptii in care mucenicii se aflau in lac, s-au petrecut minuni remarcabile: la inceput, apa lacului s-a incalzit, astfel topindu-se gheata iar apoi 40 de cununi stralucitoare s-au pogorat din Ceruri deasupra mucenicilor.

La auzul acestor vesti, guvernatorul decide sa ii scoata din lac si sa le fie zdrobite fluierele picioarelor, iar apoi sa fie lasati sa isi dea duhul. Dupa moartea acestora, trupurile lor au fost arse iar cenusa a fost aruncata in lac. Moastele acestora se pot gasi in diverse biserici apartinand spatiului ortodox.

Sarbatoarea crestina a Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia, sarbatorita de catre Biserica Ortodoxa pe 9 martie, se suprapunea cu inceperea anului agricol, astfel generand o sarbatoare traditionala romaneasca, cunoscuta sub numele de Mucenici sau Macinici. In popor, aceasta zi reprezinta sfarsitul zilelor babelor, astfel incepand zilele mosilor. Romanii obisnuiesc ca in aceasta zi sa faca o serie de ritualuri pentru alungarea precum: lovirea pamantului cu maiuri sau bate, jocul copiilor peste foc, sau prin rostirea de descantece pentru venirea caldurii. Mai mult decat atat, in zonele rurale se obisnuieste ca pe data de 9 martie a fiecarui an, cei care lucreaza pamantul sa scoata plugul la arat. Odata trecut prin foc de catre fierarul satului, plugul era curatat si purificat. Mai apoi, plugarii incheiau intelegeri pentru a se ajuta reciproc la arat, iar dis de dimineata plugul era scos in fata casei. Sarbatorirea Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia, la 9 martie, reprezinta si inceputul ciclului de primavara.

calendarulortodox.ro