Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul

Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste Ioan Botezatorul spunandu-i ca Ilie este cel care trebuia sa vina (Matei 11:14). In noul Testament acesta este mentionat si in Matei 17:3, Marcu 9:4 si Luca 9:30. Sfantul Ilie este considerat de catre credinciosi ca fiind facator de minuni si aducator de ploi in vremuri grele, de seceta. Sfantul Ilie provine din Tesvi in Galaad, facand parte din tribul lui Aaron. Asadar, Sfantul Ilie era preot.

Legenda spune ca la nasterea sa, tatal lui Ilie a zarit oameni imbracati in alb, care il inveleau pe Sfantul Proroc in scutece de foc si dandu-i nume. De asemenea, acestia ii dau sa manance o flacara, care reprezenta simbolul ravnei pentru Dumnezeu. Pentru a afla ce trebuie si ce nu ai voie sa faci astazi, click aici. De mic copil era foarte credincios, fiind mereu in poruncile Legii si postind si rugandu-se neincetat lucruri care l-au facut sa fie privit drept modelul vietii manastiresti. Acesta a activat in Regatul de Nord, unde rege era Ahab. Acesta din urma s-a casatorit cu Isabela, o principesa pagana care l-a convertit la idoloatrie, astfel marcand inceputul persecutiei prorocilor si credinciosilor.

Sfantul Ilie i s-a adresat direct lui Ahab si incearca sa il aduca pe calea cea buna insa Ahab refuza. La spusele Profetului, o seceta groaznica se abatu asupra locului lasand pagube inimaginabile in urma sa: pamantul a fost ars, oamenii si animalele mureau din lipsa hranei si a izvoarelor, iar natura murea si ea odata cu restul celor vii. Dumnezeu ii spune Prorocului sa paraseasca tinutul, iar acesta se conforma si, acoperit cu o piele de vitel si una de oaie, merge la raul Chorrath, situat dincolo de Iordan, in apropierea bisericii Hozeva. Aplecandu-se sa bea apa, Dumnezeu ii trimisese corbi – animale considerate impure si crude fata de progeniturile lor, in conceptia evreilor – pentru a-i aduce paine si carne, sa ii starneasca astfel mila Prorocului. Odata ce seca si cascada, Domnul il trimise la Sarepta din Sidon, calatorie menita de a-i deschide ochii lui Ilie.

In drumul sau, Ilie da de o vaduva cu un copil careia ii cere sa ii faca o paine cu faina si uleiul pe care le mai avea. Aceasta, ca gazda primitoare ii face pe plac lui Ilie iar acesta ii promite ca va avea faina si ulei pana cand seceta va inceta. La cateva zile, fiul vaduvei muri iar aceasta il banui ca i-a ucis copilul. Totusi, Ilie lua trupul copilului si il urca la etaj si sufla de trei ori asupra trupului, chemandu-l pe Dumnezeu si copilul invie.

Simtind ca urmeaza sa mearga la Ceruri, il alege ca succesor al sau pe Elisei. Data fiind credinta si personalitatea de care a dat dovada, Dumnezeu il muta pe ilie din viata pamanteasca direct in cea cereasca fara a trece prin poarta mortilor.

In traditia populara, in momentul in care se intampla fenomene meteorologice spectaculoase se spune ca, de fapt, Ilie traverseaza cerul in caruta lui de foc pentru a ne ocroti. Datorita faptului ca este unul dintre profetii evrei, Biserica Ortodoxa il cunoaste sub numele de Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

www.crestinortodox.ro