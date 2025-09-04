Sesiuni dedicate sistemului REGES ONLINE

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani a organizat pe data de 28.08.2025 și 01.09.2025, ora 11.00, întâlniri cu angajatorii din Jud.Botoșani, ce au avut locla sediul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională a Inspecției Muncii, situat în Botoșani, Str.Calea Națională, Nr.83.

Întâlnirile au avut ca temă principală aplicația REGES ONLINE, o platformă digitală dezvoltată pentru a simplifica, eficientiza și securiza raportarea și gestionarea relațiilor de muncă. Este un pas important în direcția digitalizării, un proces inevitabil și necesar pentru orice instituție publică modernă.

Dincolo de aspectul tehnic, această inițiativă reflectă o schimbare de mentalitate la nivelul instituției noastre, dorindu-se ca rolul Inspectoratului Teritorial de Muncă să nu fie perceput exclusiv ca o autoritate de control sau sancționare. Viziunea noastră este aceea de parteneriat, de colaborare cu angajatorii și angajații, în care prevenția, informarea și îndrumarea să fie la fel de importante ca și verificarea respectării legii.

Prin informarea și sprijinirea angajatorilor în utilizarea eficientă a platformei REGES ONLINE, se urmărește ca acesta să nu devină o obligație formală, ci un instrument util pentru angajați și angajatori, un instrument de management modern și responsabil al resurselor umane.

Scopul acestor sesiuni a fost familiarizarea participanților cu funcționalitățile și beneficiile noului portal REGES ONLINE, precum și clarificarea aspectelor legate de tranziția de la Revisal la acest nou sistem.

Impreună cu cei peste 90 de participanți au avut loc dezbateri care au vizat cele mai importante și de interes teme din sfera aplicației REGES ONLINE.

Au fost discuții pe marginea îmbunătățirilor aduse de această nouă platformă, s-au trecut în revistă informațiile care nu se înregistrează în Revisal, dar sunt obligatorii în Reges Online și s-au făcut demonstrații practice pentru spețele prezentate de participanți.

In sesiunile de întrebări și răspunsuri, s-au atins teme importante, s-au dezbătut spețe întâlnite în desfășurarea procesului de tranziție de la Revisal la Reges Online și s-au prezentat problemele cu care se confruntă angajatorii/reprezentanții angajatorilor, aceștia primind îndrumări și clarificări de la reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Dialogul constructiv dintre părțile participante a fost susținut din partea ITM Botoșani de către d-na Daniela Petronela Lozneanu – Inspector-șef, d-na Alina Pahone – Inspector-șef adjunct Relații de Muncă, d-na Corina Maxim – inspector de muncă și d-na Cosmina Andreea Cepoi – inspector de muncă.

Din partea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională a Inspecției Muncii Botoșani a participat d-na Doina Barbacaru – Director și d-na Dana Stoica – inspector de specialitate care au prezentat ofertele de cursuri în domeniul securității și sănătății în muncă, resurse umane, precum și workshop-uri privind platforma REGES ONLINE.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani mulțumește participanților pentru implicare și pentru dorința de a se adapta noilor cerințe într-un mod constructiv, asigurându-i că vor rămâne un partener deschis și un sprijin real în acest proces de transformare, si nu numai.

Inspector-șef ITM Botoșani