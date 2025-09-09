Serile APOLODOR – start pentru obținerea invitațiilor

Cântăreața Ada Milea, scriitorii Gabriela Adameșteanu, Florin Bican, Svetlana Cârstean, Matei Vișniec, jurnalistul și eseistul Mihnea Măruță, precum și jurnaliștii Raluca Aftene, Adela Greceanu și Matei Martin se vor afla pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, în cadrul Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR, între 18-21 septembrie.

Participarea la toate evenimentele festivalului este liberă, dar accesul la Serile APOLODOR necesită o invitație, gratuită și ea, pentru buna distribuire a locurilor în Sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu”.

Începând de pe 09 septembrie, invitațiile vor putea fi ridicate la liber de la pavilionul APOLODOR de pe Pietonalul Unirii, unde voluntarii festivalului se vor afla pentru le înmâna între orele 18.00 și 20.30 – în timpul săptămânii, sau în intervalul 14.30-20.30– în weekend.

Inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic), festivalul se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și este finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.

Programul celor trei seri este următorul:

Joi, 18 septembrie

19.00 – Deschiderea oficială la Teatrul „Mihai Eminescu”, în Sala de spectacol. Urmată de „Copilării pe scenă”, seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Matei VIȘNIEC și Florin BICAN, moderatoare Raluca AFTENE. Intrarea liberă.

Vineri, 19 septembrie

19.00 – „Copilării la feminin”, seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Gabriela ADAMEȘTEANU și Svetlana CÂRSTEAN, în Sala de spectacol a Teatrului „Mihai Eminescu”, moderatori Adela GRECEANU și Matei MARTIN. Intrarea liberă.

Sâmbătă, 20 septembrie

19.00 – Conferința „Skibidi Ohio. Zece efecte ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților”, susținută de Mihnea MĂRUȚĂ;

Concert Ada MILEA.

Ambele în Sala de spectacol a Teatrului „Mihai Eminescu”. Intrarea liberă.

Moderatori: Adela GRECEANU și Matei MARTIN.

Programul festivalului cuprinde multe alte evenimente, de la ateliere creative la întâlniri cu scriitori de literatură pentru copii și adolescenți, de la expoziții de ilustrație de carte și atelier culinar la tururi ghidate prin Botoșani și dialoguri între scriitori și cadre didactice.

Programul complet poate fi consultat pe pagina de Facebook: Festivalul Apolodor și pe site-ul festivalului, festivalul-apolodor.ro.