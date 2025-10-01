Senatorul PNL Ovidiu JITARU: Astăzi a fost adoptată în Parlament prima mea lege!

Astăzi a fost adoptată în Parlament prima mea lege, o inițiativă care aduce eficiență, responsabilitate și economie în sistemul de justiție.

Legea prevede ca deținuții să poată da în judecată prin intermediul videoconferințelor, fără a mai fi transportați fizic la instanțele din țară. În ultimii ani, astfel de deplasări au generat costuri mari și au fost folosite uneori abuziv, doar pentru a ieși temporar din penitenciare.

Prin această măsură, reducem cheltuielile cu transportul, combustibilul, paza și resursele umane. În același timp, păstrăm accesul la justiție, dar într-un mod mai eficient și mai sigur.

Penitenciarele vor fi dotate cu aparatură modernă pentru videoconferințe, astfel încât legătura cu instanțele să se facă rapid, sigur și fără costuri suplimentare inutile.

Este o lege care răspunde nevoilor reale și contribuie la o administrare mai eficientă.