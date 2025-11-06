Senator Ovidiu JITARU: Tinerii noștri merită un viitor european, nu marginalizare și o condamnare la muncă grea în străinătate

Ca senator, sunt profund îngrijorat de soarta tinerilor noștri și vreau să trag un semnal de alarmă! Conform datelor furnizate de Eurostat, rata NEET (tineri de 15-29 ani, fără loc de muncă, fără educație sau formare) în România a ajuns la 19%, cea mai mare din Uniunea Europeană.

Gândiți-vă: de patru ori mai mult decât în Olanda (5%) și cu mult peste media europeană de 11%. Italia și Grecia sunt la 14%, dar noi? Suntem de departe ultimii în clasă.

Cauzele sunt multiple iar rezolvarea lor trebuie să constituie o prioritate. Nu este vorba de lipsă de ambiție, ci de un sistem care lasă tinerii fie fără joburi pe măsura pregătirii lor, fie complet nepregătiți pentru piața muncii. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget și să ne prefacem că facem reformă, dar de fapt doar povestim și nu facem nimic.

Calitatea slabă a învățământului românesc, organizat haotic, este cauza principală și iată cifrele: 34,4% dintre tinerii cu educație sunt NEET, față de doar 12,6% în UE! Aproape jumătate dintre tineri sunt total nepregătiți pentru viață sau nu reușesc să își găsească un rost în societate. Să nu ne mai mirăm că pleacă din țară dar să facem ceva să-i determinăm să rămână.

Este o nepotrivire totală între școală și realitate: lipsesc abilitățile practice, experiența și adaptarea la nevoi reale. Nu mai putem tolera acest lucru dacă vrem să mai avem viitor. Este nevoie urgentă de investiții în educație modernă, programe de reconversie și parteneriate cu angajatorii. Iar profesorii trebuie lăsați să își facă treaba, pentru că știu cel mai bine, nu politicienii, nu părinții, nu părerologii.