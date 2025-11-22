Senator Ovidiu JITARU: România are nevoie cât mai curând posibil de un Birou Economic și Cultural Român la Taipei, așa cum au majoritatea partenerilor noștri europeni

Ieri ( 20 noiembrie N.R.) am participat la o întâlnire extrem de interesantă cu o delegație de înalți oficiali și experți din Taiwan, alături de colegi parlamentari și de reprezentanți ai mediului de afaceri din România.

Subiectul principal: oportunitățile concrete de colaborare România–Taiwan în domeniul inteligenței artificiale și integrării ei în economie, sănătate, industrie, educație și administrație publică. Taiwanul este astăzi unul dintre liderii mondiali absoluți în AI, semiconductori, tehnologie de vârf și inovație aplicată și este dispus să împărtășească know-how-ul și să investească împreună cu parteneri europeni de încredere. Din păcate, România rămâne una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care încă nu are un birou economic și cultural sau o reprezentanță oficială la Taipei. În schimb, țări precum Cehia (Czech Economic and Cultural Office), Slovacia, Polonia, Ungaria, Lituania, Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Olanda etc. au deja astfel de birouri de ani buni și beneficiază masiv de fluxuri de investiții, transfer tehnologic și cooperare în domenii strategice.

În absența unei reprezentanțe românești la Taipei, pierdem oportunități importante, atât pentru companiile românești care vor să pătrundă pe piața asiatică, cât și pentru atragerea investițiilor taiwaneze aici. Colaborarea cu Taiwanul nu este unidirecțională: noi avem ingineri extrem de buni, costuri competitive și o poziție geo-strategică excelentă în UE. Putem construi parteneriate reciproc avantajoase.

România are nevoie cât mai curând posibil de un Birou Economic și Cultural Român la Taipei, așa cum au majoritatea partenerilor noștri europeni.