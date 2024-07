Selecție din discursul susținut de Secretarul SUA pentru Energie Jennifer Granholm, în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie și Climă (P-TECC)

UKRAINE

În primul rând, aș dori să discutăm puțin despre Ucraina. Au trecut aproape 900 de zile de la invazia nedreaptă, imorală și brutală a lui Putin. În acest timp, Rusia a ucis mii de ucraineni nevinovați, devastând familii și comunități. Iar țintirea deliberată a infrastructurii civile, inclusiv a rețelei de electricitate și, în prezent, chiar a producției de energie, a creat turbulențe în Ucraina și este menită să provoace o criză umanitară. Dar, în ciuda încercărilor lui Putin de a ne diviza și de a ne slăbi, Statele Unite, voi toți și partenerii noștri globali am rămas fermi în sprijinul nostru pentru poporul ucrainean.

Am ajutat la stabilizarea și restabilirea sistemelor energetice. Ne străduim să reducem întreruperile în aprovizionare și să evităm deficitul de energie.

Rămânem în contact strâns cu aliații noștri din Ucraina pentru a ne asigura că îi putem sprijini oricând și oricum au nevoie, inclusiv în timpul iernii viitoare.

Domnule ministru adjunct Roman Andarak, vă salut pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră curajoase pentru că sunteți alături de noi, pentru conducerea continuă și pentru exemplul remarcabil pentru noi toți.

First, I’d like to take a moment to discuss Ukraine. It has been nearly 900 days since Putin’s unjust, immoral and brutal invasion. In that time, Russia has killed thousands of innocent Ukrainians, devastating families and communities. And their deliberate targeting of civilian infrastructure, including the electricity grid and now power generation itself—has created turmoil in Ukraine and is designed to provoke a humanitarian crisis. But despite

Putin’s attempts to divide and weaken us, the United States, all of you, and our global partners have remained steadfast in our support for the Ukrainian people.

We have helped to stabilize and restore power systems. We are working to reduce supply disruptions and avoid energy shortages.

And we remain in close contact with our allies in Ukraine to ensure we can support them, whenever and however they need—including through the upcoming winter.

Deputy Minister, my friend Roman Andarak, I salute you and your team. Thank you and your brave team for being with us, for your continued leadership, and your stellar example to us all.

STAKES

Așa cum a scos în evidență acest conflict, tranziția către o energie curată înseamnă mult mai mult decât bugete și profituri – nu doar pentru oamenii din Ucraina, ci și pentru cei care se confruntă cu amenințări climatice în fiecare colț al lumii. Succesul nostru în această tranziție este o chestiune de viață și de moarte pentru bunica blocată în casă de inundațiile din Slovacia, pentru familia care și-a pierdut locuința din cauza incendiilor din Cipru, pentru copilul care se confruntă cu epuizarea din cauza temperaturilor ridicate din Austria. A ajunge la zero net emisii până în 2050 nu este o opțiune – este o necesitate. Și trebuie să ne apucăm de treabă chiar acum dacă vrem să ajungem acolo.

As this conflict has laid bare, the clean energy transition is about so much more than budgets and bottom lines—not only for the people of Ukraine, but for those facing climate threats in every corner of the world. For the grandmother trapped in her home by floods in Slovakia… for the family who has lost their home to wildfires in Cyprus… for the child facing heat exhaustion as temperatures soar in Austria… our success in this transition is a matter of life and death. Reaching net zero by 2050 is not an option—it’s a necessity. And we need to do the work right now if we’re going to get there.

INDUSTRIAL POLICY

În ceea ce ne privește, Statele Unite pun în aplicare o strategie industrială fără precedent pentru energia curată. Investim în cercetare și dezvoltare pentru a reduce costurile tehnologiilor emergente – cum ar fi energia nucleară avansată și captarea carbonului – la fel cum am făcut în anii 2010 pentru a reduce costurile energiei solare cu 75%.

Și contribuim la reducerea riscului investițiilor în soluții dovedite – cum ar fi energia solară, eoliană și geotermală – prin stimulente fiscal atractive pentru producție și fabricație.

Strategia președintelui și a vicepreședintelui SUA funcționează. Datorită Legii bipartizană privind infrastructura și a Legii privind reducerea inflației (Inflation Reduction Act – IRA) Departamentul Energiei a anunțat subvenții și împrumuturi în valoare de peste 70 de miliarde de dolari pentru energia curată. Sectorul privat a răspuns prin anunțarea unor investiții proprii de 213 miliarde de dolari în producția de energie curată de la preluarea mandatului de către președinte. Ca urmare, companiile au anunțat planuri pentru aproape 700 de fabrici noi sau pentru extinderea celor existente. Și nu doar pentru companiile americane. Din totalul investițiilor în producția de energie curată din SUA între 2021 și 2023, mai mult de jumătate au fost fie companii străine, fie societăți mixte. Iar de la adoptarea IRA, țări din întreaga lume au propus stimulente similare – de la Canada până în Europa, Japonia și Australia. Aceasta este o cursă globală, una de care vor beneficia lucrători din toate colțurile lumii… indiferent dacă sunteți mecanic în Michigan sau instalator în Praga.

For our part, the United States is delivering on an unprecedented industrial strategy for clean energy. We’re investing in research and development to cut the cost of emerging technologies—like advanced nuclear and carbon capture—just like we did back in the 2010s to slash solar costs 75%.

And we’re helping to de-risk investments in proven solutions—like solar, wind, and geothermal—with irresistible tax incentives for manufacturing and production.

The President and Vice President strategy is working. Thanks to the Bipartisan Infrastructure Law and the Inflation Reduction Act, the Department of Energy has announced more than $70 billion in clean energy grants and loans. The private sector has responded by announcing $213 billion of its own investment in clean energy manufacturing since the President came into office. As a result, companies have announced plans for nearly 700 new or expanded factories. And it’s not just American companies benefitting. Of all of the clean energy manufacturing investments in the U.S. between 2021 and 2023, more than half were either foreign companies or joint ventures. And since the passage of the IRA, countries around the world have put forward similar incentives—from Canada to Europe, Japan, and Australia. This is a global race to the top—one that stands to benefit workers from every corner of the world… whether you’re a machinist in Michigan or pipefitter in Prague.

CLIMATE PROGRESS

Pe lângă acest progres economic incredibil, facem pași reali și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Până în 2030, Statele Unite urmează să își dubleze procentul de energie electrică produsă din surse curate și să reducă emisiile cu 40%. Mai important decât atât, suntem pe cale să prevenim până la 18.000 de decese cauzate de poluarea aerului… și 118.000 de atacuri de astm. La nivel global, situația este aceeași. Împreună, am adăugat peste 500 gigawați din surse regenerabile în 2023 – stabilind un nou record pentru al 22-lea an consecutiv. Anul trecut, oamenii au înmatriculat peste 250.000 de vehicule electrice noi în fiecare săptămână – mai mult decât numărul total anual de acum zece ani. Iar capacitatea solară și eoliană continuă să crească vertiginos, fiind pe cale să se tripleze în următorul deceniu. Pentru a pune aceste cifre în perspectivă: prima centrală comercială de energie regenerabilă a fost construită în urmă cu peste 100 de ani, iar în următorii cinci ani lumea este pe cale să suplimenteze capacitatea de energie regenerabilă mai mult decât am făcut noi de când a fost pusă în funcțiune acea centrală. Cinci ani pentru a realiza un secol de progrese.

Along with this incredible economic progress, we’re also making real strides in the climate fight. By 2030, the United States is on pace to double the share of our electricity generated by clean sources… and slash our emissions by 40%. More importantly, we’re on pace to prevent up to 18,000 deaths from air pollution… and 118,000 asthma attacks. Globally, the story is the same. Together, we added more than 500 gigawatts of renewable capacity in 2023—setting a new record for the 22nd year in a row. People registered more than 250,000 new electric vehicles every week last year—more than the annual total ten years ago. And solar and wind capacity continued to skyrocket—on track to more than triple in the next decade. To put these numbers in perspective: The first commercial renewable power plant was built over 100 years ago. In the next five years alone, the world is on track to add more renewable capacity than we have since that plant came online. Five years to make a century of progress.

URGENCY

Nu am mai avut niciodată o asemenea dinamică sau un asemenea nivel de investiții. Dar pentru a menține acest ritm – pentru a ne atinge obiectivele de zero emisii nete și pentru a valorifica tot acest potențial trebuie să continuăm să accelerăm. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (International Energy Agency – IEA), trebuie să investim trilioane de dolari în energie curată în fiecare an până în 2030 pentru a asigura o tranziție de succes.

Trebuie să adăugăm sau să înlocuim peste 80 de milioane kilometri de infrastructură de transport și distribuție până în 2040 – lungimea echivalentă a întregii rețele globale existente. Și trebuie să dezvoltăm serios forța de muncă în domeniul energiei curate. Vom avea nevoie de un milion de electricieni până în 2030. Și e vorba doar de electricieni! Acestea nu sunt sarcini ușoare, dar cu parteneriate transatlantice puternice, precum P-TECC, și cu o cooperare continuă între sectorul public și cel privat, sunt încrezătoare că putem reuși.

We have never had this kind of momentum or this level of investment before. But to maintain it—to meet our net zero goals and deliver on all of this potential—we have to keep our foot on the accelerator. According to the IEA, we need to invest trillions in clean energy every year through 2030 to ensure a successful transition.

We have to add or replace over 80 million kilometers of transmission and distribution infrastructure by 2040—the equivalent length of the entire existing global grid. And we have to seriously build out the clean energy workforce. We’ll need one million electricians by the early 2030s. And that’s just electricians! These are no small tasks—but with strong transatlantic partnerships like P-TECC, and with continued private-public sector cooperation, I’m confident we can get the job done.

DELIVERABLES

Uitați-vă doar la ceea ce am realizat numai în ultimul an. Statele Unite au semnat un acord interguvernamental cu Bulgaria pentru construirea unui nou reactor nuclear de mari dimensiuni, care s-a succedat acordurilor interguvernamentale similare cu Polonia și România. De fapt, doar în ultimele două zile am înregistrat progrese majore prin utilizarea acestei platforme pentru a înainta cu două proiecte nucleare în România, un proiect de construcție a unui reactor de mari dimensiuni care implică un parteneriat inedit între companiile Fluor și Sargent and Lundy cu companii canadiene și un al doilea proiect de construcție a unui reactor modular de mici dimensiuni cu NuScale. În discuțiile mele cu miniștri din întreaga regiune, am observat un interes crescut pentru utilizarea acestui cadru bilateral în vederea promovării securității energetice și a obiectivelor climatice. Am lucrat împreună pentru a proteja infrastructura critică, inclusiv prin furnizarea de cursuri de formare legate de securitatea cibernetică și a dronelor pentru membrii P-TECC. Și am inclus Islanda ca aliat al P-TECC pentru a contribui la dezvoltarea energiei geotermale în regiune. Sunt foarte recunoscătoare că ministrul Thordarson se află astăzi aici cu noi. Prin intermediul grupurilor noastre de lucru, facem progrese în toate domeniile, de la dezvoltarea forței de muncă la implementarea energiei curate.

Just look at what we’ve accomplished in the last year alone. The U.S. signed an intergovernmental agreement with Bulgaria for a new large nuclear reactor build, which follows similar intergovernmental agreements with Poland and Romania. In fact, just in the last two days we have seen major progress using this platform to advance two nuclear projects here in Romania, one a large build reactor project involving a novel partnership of Fluor and Sargent and Lundy with Canadian firms, and a second small modular reactor project with NuScale. In my discussions with ministers from across the region, I’ve heard serious interest in using this bilateral framework to advance energy security and climate goals. We’ve worked together to protect critical infrastructure, including by providing cyber and drone security-related trainings to P-TECC members. And we’ve welcomed Iceland as a P-TECC ally to help advance geothermal development across the region. I’m so grateful to have Minister Thordarson here with us today. Through our working groups, we’re making strides on everything from workforce development to clean energy deployment.

CLOSING

Împreună, construim o nouă economie bazată pe energie curată, în termenii noștri – o economie care creează sute de mii de locuri de muncă în întreaga lume. Înfruntăm cel mai implacabil dușman – criza climatică. Și luptăm nu doar pentru fiecare dintre țările noastre, ci pentru întreaga umanitate. Pentru că bunica blocată din cauza inundațiilor este și bunica mea. Familia care și-a pierdut casa este și familia mea. Copilul care suferă de epuizare din cauza căldurii este și copilul meu. Această criză nu este limitată de frontiere. Nu se înclină în fața niciunui rege. Și fiecare lovitură va fi mai puternică decât ultima. Așadar, haideți să rămânem uniți… haideți să folosim cei mai buni oameni și cele mai puternice resurse pentru această luptă… pentru că o putem câștiga! Împreună, putem crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mai liberă pentru copiii și nepoții noștri… construită pe un adevăr simplu: că acest pământ – și toată prosperitatea și oportunitățile pe care le are de oferit – ne aparține tuturor. Îmi amintește de un vechi proverb al comunităților tribale din Statele Unite: „Noi nu moștenim pământul de la strămoșii noștri. Îl împrumutăm de la copiii noștri”. Astăzi, pe măsură ce stabilim o cale de urmat pentru viitorul nostru energetic, decidem ce fel de lume vom oferi generațiilor viitoare. Nu ne putem permite să alegem greșit.

Together, we are building a new clean energy economy on our terms—one that’s creating hundreds of thousands of jobs worldwide. We are taking on that most unrelenting foe—the climate crisis. And we’re fighting not just for each of our countries, but for all of humanity. Because that grandmother trapped by floods is my grandmother too. The family who lost their home is my family too. The child suffering from heat exhaustion is my child too. This crisis knows no borders. It bows to no kings. And every strike will be more deadly than the last. So—let’s stand together… let’s dedicate our best people and our strongest resources to the fight… because we can win this thing! Together, we can create a safer, healthier, freer world for our kids and grandkids… built on the simple truth that this earth—and all the prosperity and opportunity it has to offer—belongs to all of us. It reminds me of an old proverb from Tribal communities in the United States: “We do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children.” Today, as we chart a path forward for our energy future, we decide what kind of world we will give back to future generations. We cannot afford to choose wrong.