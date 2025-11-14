”SCOATE VIOLENȚA ȘCOLARĂ DIN ANONIMAT”

Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, prin Biroul Siguranța Școlară, împreună cu Penitenciarul Botoșani și Serviciul de Probațiune Botoșani, continuă activitățile de informare și prevenire destinate elevilor de liceu.

Peste 250 de elevi de liceu au participat astăzi la o activitate – eveniment, desfășurată la Sala Teatrului din municipiul Dorohoi, al cărui scop principal a fost creșterea gradului de conștientizare de către elevi în ceea ce privește necesitatea asigurării unui climat optim în mediul școlar prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea și combaterea infracționalității în mediul școlar și respectiv al consumului de droguri în rândul populației de vârstă școlară.

Întrucât evaluarea calitativă a diverse campanii de prevenire anterioare a indicat faptul că de cele mai multe ori elevii care asistă la acte de agresiune în unitățile de învățământ nu le semnalează pentru că nu percep situațiile ca fiind neapărat grave sau manifestă teamă gândindu-se la consecințe, discuțiile în cadrul evenimentului au centrat aspecte legate de consecințele juridice, sociale și/sau psihoemoționale asociate comiterii de infracțiuni, noțiunea și limitele răspunderii penale în perioada minoratului, etc..

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, participând cu precădere elevi ai claselor a IXa și a Xa.

Momente deosebit de importante în desfășurarea activităților au fost, ca întotdeauna, prezentările reprezentanților Penitenciarului Botoșani, respectiv ai Serviciului de Probațiune Botoșani sau posibilitatea vizionării unor mărturii filmate ale unor persoane încarcerate, astfel încât elevii ajung să aibă pe deplin reprezentarea consecințelor comportamentelor delincvente prin reprezentarea etapelor unui proces penal.

Activitățile comune ale celor patru instituții vor continua pe tot parcursul anului școlar 2025 – 2026.