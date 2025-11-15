Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” nr.14 Botoșani a primit ieri dimineață vizita jandarmilor botoșăneni

Elevii și cadrele didactice au apreciat prezența și discuțiile purtate, aspect reliefat de mesajul postat de instituția de învățământ pe o rețea de socializare:

,,Astăzi, 13 noiembrie 2025, elevii au avut parte de o activitate preventiv- educativă din cadrul programului „Școala ta în siguranță” alături de reprezentanții Jandarmeriei Botoșani.

Cu această ocazie au fost prezentate aspecte privind prevenirea faptelor antisociale, moduri de acțiune în diferite situații și aspecte referitoare la rolul Jandarmeriei în societate.

Copiii au urmărit cu interes și demonstrația unui câine special antrenat și au aflat cum sunt folosiți acești patrupezi curajoși în misiunile jandarmilor.

O lecție practică despre curaj, disciplină și protecția cetățenilor!

Astfel de activități îi ajută pe copii să înțeleagă importanța respectului și a siguranței în comunitate.”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani va desfăsura activități de acest gen pe toată durata anului școlar, pentru prevenirea faptelor antisociale ce ar putea afecta buna desfășurare a actului educațional, siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

COMUNICAT INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI BOTOȘANI