Scandal oprit de polițiști aflați în timpul liber. Trei persoane au fost reținute

La data de 24 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a trei tineri, cu vârstele cuprinse între 20 și 28 de ani, din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Din cercetări, a reieșit faptul că aceștia, în timp ce se aflau pe Bulevardul Mihai Eminescu, din municipiul Botoșani, pe fondul unui conflict spontan ar fi provocat scandal și și-ar fi aplicat reciproc lovituri, tulburând ordinea și liniștea publică. Scandalul dintre cei trei a fost aplanat de doi polițiști din cadrul I.P.J. Bacău și un polițist rutier din cadrul I.P.J. Botoșani, toți aflați în timpul liber. Aceștia se deplasau prin zona respectivă în momentul izbucnirii conflictului, dintre cei trei tineri și au reușit să îi imobilizeze și să prevină escaladarea acestuia, până la sosirea echipajelor dirijate la eveniment. Cei trei tineri au fost conduși la sediul poliției, unde, ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.