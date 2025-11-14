Scandal în Centrul Istoric, între membri ai etniei rome, aplanat de polițiștii locali cu amenzi

În după-amiaza zilei de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 16:08, polițiștii locali cu atribuții, în monitorizarea video a municipiului, în vederea depistării și înlăturării faptelor contravenționale sau penale, au desfășurat activități în conformitate cu competențele reglementate prin Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale. Astfel, au surprins, în Centrul Istoric, în fața Bisericii Uspenia, un conflict în plină desfășurare, ce avea loc între un bărbat și o femeie de etnie. Pentru a nu degenera, și pentru că în zonă erau adunate peste 20 de persoane, din Dispecerat, a fost direcționată la locul faptei, patrula mobilă de cu atribuții în domeniul ordini și liniștii publice. În timp ce se deplasau la locul indicat, polițiștii locali au fost informați de către ofițerul de serviciu al Poliției Locale că și un cetățean din zonă sesizează un scandal în Centrul Istoric. Patrula a interceptat grupul pe str. Săvenilor nr.26, de unde au extras două persoane care păreau să fie responsabile pentru conflict, deoarece se certau în momentul în care patrula a ajuns la fața locului. Polițiștii locali au legitimat cele două persoane, le-au sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 400 lei fiecare și au dispersat grupul.