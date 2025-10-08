Șase vieți pierdute din cauza jarului căzut din sobă. Alte zeci de oameni au rămas fără case

Tragediile s-au petrecut în localități din județul Botoșani, unde victimele locuiau singure și au adormit cu focul aprins. Jarul căzut pe materiale combustibile a aprins locuințele. Din păcate, pentru unii a fost prea târziu.
Aceste drame pot fi evitate!
Respectați câteva reguli simple, dar vitale:
Nu supraîncălziți soba.
Nu lăsați focul nesupravegheat.
Stingeți focul înainte de culcare.
Nu uscați haine pe sobă.
Puneți o tablă metalică în fața sobei (50×70 cm).
Nu lăsați copiii singuri cu soba aprinsă.
Pompierii rămân la datorie 24/24 pentru a salva vieți. Dar prevenția începe cu fiecare dintre noi!