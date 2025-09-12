vineri 12 septembrie, 2025
Șase pompieri botoșăneni, înaintați în grad de Ziua Pompierilor din România

Pe 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România, un moment încărcat de istorie și semnificație, ce amintește de eroismul pompierilor bucureșteni în Bătălia din Dealul Spirii (1848).
La ceas aniversar, șase subofițeri din cadrul ISU Botoșani care s-au evidențiat prin modul exemplar de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, au fost înaintați în grad militar următor, înaintea expirării stagiului minim, astfel:
Plutonier adjutant șef – Costel-Daniel Tănasă
Plutonier major – Andrei-Daniel Ochian, Ioan Bompa
Plutonier – Oana-Gabriela Tudor, Andrei Baltag, Constantin-Cătălin Huștiuc
Inspectorul-șef, colonel Dan-Decebal Muraru, le-a transmis felicitări și recunoștința pentru munca lor exemplară, subliniind că înaintarea în grad este un simbol al respectului, al sacrificiului și al angajamentului față de misiunea nobilă de protejare a vieții și a comunității.
Le mulțumim tuturor pompierilor pentru curajul, altruismul și dăruirea cu care veghează zi de zi asupra noastră!


 

