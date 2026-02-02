Șase ordine de protecție provizorii emise de polițiștii botoșăneni

În weekend-ul care a trecut, polițiștii botoșăneni au intervenit prompt și ferm pentru gestionarea unor situații conflictuale sesizate, fiind emise șase ordine de protecție provizorii, în scopul asigurării protecției victimelor și prevenirii escaladării unor situații de risc.

La data de 31 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, de 65 de ani, din comuna Vlădeni, cu privire la existența unui conflict cu fiul său vitreg.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 47 de ani, din aceeași localitate, și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență.

În urma evaluării riscului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru asigurarea protecției victimei.

Totodată, victima și-a exprimat acordul pentru monitorizarea electronică a modului de respectare a măsurilor dispuse, aspect care permite intervenția rapidă a polițiștilor în cazul nerespectării acestora.