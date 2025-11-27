Sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii locali șoferilor care au parcat neregulamentar

Pe linie de circulație rutieră, în intervalul menționat, polițiștii locali au acționat în conformitate cu prevederile legale ale HCL nr. 292/2017 și ale OUG nr. 195/2002, și au aplicat un număr total de 35 sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.335 lei și 38 puncte de penalizare, pentru următoarele fapte: parcarea autoturismelor pe spații verzi sau trotuare (zona Școlii nr.10, strada Armoniei); ocuparea fără drept a locurilor de parcare concesionate (str. Bucovina, str. Aprodu Purice); blocarea accesului la platforma pentru colectarea deșeurilor menajere din Aleea Unirii nr.1; blocarea accesului către parcarea concesionata aflată pe strada Calea Națională nr. 99; oprirea în zona de acțiune a indicatorului rutier “Oprirea Interzisă” (Str. Armoniei, Aleea Unirii); parcarea în imediata apropiere a trecerilor de pietoni ( Calea Națională); blocarea accesului către garaje (Str. Gheorghe Filipescu); pătrunderea pe sectoare de drum având la intrare indicator rutier cu semnificația “Accesul interzis” (Str. Stefan Luchian); parcarea autoturismelor în stațiile de transport public local (Calea Națională).

Împreună cu angajații societății ELTRANS, mai multe echipaje de polițiști locali au acționat în parcările municipiului prevăzute cu parcometre pentru identificarea autoturismelor fără tichet de parcare afișat la vedere sau cu tichet având termenul expirat. Cu această ocazie au fost imobilizate, prin blocarea roții, 18 autovehicule, fiind aplicate și sancțiuni contravenționale conducătorilor auto, conform prevederilor H.C.L. nr. 292/2017, 8 sancțiuni cu amendă în cuantum de 2.000 lei și 8 cu avertisment scris, urmând ca în perioada mediat următoare să se stabilească situația și a celorlalți conducători auto, pe măsură ce aceștia solicită deblocarea.

În vederea impunerii unui climat de ordine și siguranță publică, în scopul oferirii unui serviciu public de calitate cetățenilor municipiului Botoșani, polițiștii locali intervin 24h din 24, 7 zile din 7, cetățenii putând sesiza fapte de natură contravențională care intră în competența poliției locale la nr. 0231.513.100.