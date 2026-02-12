joi 12 februarie, 2026
Sancțiune de 6.000 de lei și material lemnos confiscat

La data de 11 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control pe Drumul European DE 58, în comuna Vlădeni, o autoutilitară condusă de un bărbat de 40 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta transporta aproximativ 5 metri cubi de material lemnos, fără a deține documente de proveniență sau transport. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 6.000 de lei, iar materialul lemnos a fost supus confiscării.

 

