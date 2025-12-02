miercuri 3 decembrie, 2025
Sancțiune de 4.000 de lei și material lemnos confiscat în urma unui control în trafic

La data de 1 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos.  În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta nu deține aviz de însoțire a materialului lemnos pe care îl transporta, în cantitate de aproximativ 4 metri cubi de material lemnos. Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 4.000 de lei, iar întreaga cantitate de material lemnos, a fost supusă confiscării.

