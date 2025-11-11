Sancțiune de 4.000 de lei și dosar penal pentru un bărbat din Galați

La data de 10 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 207, în comuna Cristești, un autoturism condus de un bărbat, de 39 de ani, din județul Galați. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult decât atât, bărbatul nu deținea asupra sa documentele prevăzute de lege, iar autoturismul pe care îl conducea nu avea inspecția tehnică periodică efectuată și nici nu era asigurat. Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura sancționării cu amendă în valoare totală de peste 4.000 contravenționale de lei. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.