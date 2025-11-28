vineri 28 noiembrie, 2025
Sancționat cu 20.000 de lei, în urma unui control rutier

La data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au oprit pentru control, pe drumul național DN 24, un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din Republica Moldova. În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificate 50 de pachete de țigarete, de proveniență Republica Moldova, fără timbru de acciză România. Bărbatul a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 20.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal, iar țigaretele au fost supuse confiscării.

