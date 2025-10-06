Salvatorii botoșăneni, prezenți la competiția HERO România 2025!

În perioada 6 – 8 octombrie 2025, o echipă de pompieri-alpiniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani participă la competiția națională de salvare la înălțime – HERO România 2025, desfășurată în județul Brașov.

Organizat de Asociația CTIF România și ROpe Rescue România, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, evenimentul reunește cele mai bine pregătite echipe de salvatori-alpiniști din țară.

Alături de echipajele din Alba, București-Ilfov, Cluj, Hunedoara, Iași, Mureș și de Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani, pompierii botoșăneni își vor demonstra profesionalismul, curajul și măiestria tehnicilor de salvare la înălțime în scenarii complexe, inspirate din misiuni reale.

Echipajul ISU Botoșani este format din: - adjutant șef Ionuț Honciuc – team leader; - plutonier adjutant șef Ionel Buta; - plutonier adjutant Ovidiu Temciuc; - plutonier Flavius Țuca; - plutonier Cezar Toma; - sergent major Andrei Apopei.