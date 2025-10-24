Salvatorii botoșăneni încheie săptămâna în mijlocul copiilor din Lunca și Zlătunoaia, în cadrul programului național „Școala Altfel”

Pompierii le-au arătat celor mici cum să prevină și să reacționeze corect în situații de urgență — incendii, inundații, cutremure sau descoperirea muniției neexplodate.
Copiii au participat la un exercițiu de evacuare, au văzut îndeaproape o autospecială de stingere și au probat echipamentele de protecție, sub îndrumarea pompierilor de la Punctul de Lucru Flămânzi și din cadrul Inspecției de Prevenire.
Sfaturi utile oferite de salvatori în cazul producerii unui incendiu la școală:
anunțați evenimentul primului adult pe care îl întâlniți și păstrați-vă calmul;
părăsiți clădirea sub supravegherea unui cadru didactic;
urmați căile de evacuare marcate; nu vă întoarceți după ghiozdane sau obiecte personale – viața este mai importantă;
odată ajunși în curte, mergeți la locul de adunare stabilit;
așteptați intervenția pompierilor.
În cazul unui incendiu în locuință:
anunțați imediat părinții, pe cei din jur sau sunați la 112 dacă sunteți singuri;
ajutați-vă frații sau prietenii mai mici să iasă din casă;
nu vă ascundeți sub pat, în dulap sau alte locuri;
dacă este mult fum, deplasați-vă în genunchi – aproape de podea aerul este mai curat;
nu vă întoarceți în clădire pentru animale sau jucării.
Mai multe informații despre comportamentul în situații de urgență găsiți pe fiipregatit.ro sau în aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.