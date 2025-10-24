Salvatorii botoșăneni încheie săptămâna în mijlocul copiilor din Lunca și Zlătunoaia, în cadrul programului național „Școala Altfel”

Pompierii le-au arătat celor mici cum să prevină și să reacționeze corect în situații de urgență — incendii, inundații, cutremure sau descoperirea muniției neexplodate.

Copiii au participat la un exercițiu de evacuare, au văzut îndeaproape o autospecială de stingere și au probat echipamentele de protecție, sub îndrumarea pompierilor de la Punctul de Lucru Flămânzi și din cadrul Inspecției de Prevenire.