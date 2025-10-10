Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XIV-a la MUZEUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Comunicat de presă

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 11-31 octombrie 2025, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XIV-a.

Evenimentul expozițional, organizat de Societatea Culturală „Expo-Art” Botoșani, este dedicat artistului Marcel Chirnoagă (1930-2008), instituția muzeală botoșăneană având în colecția proprie 25 de lucrări semnate de acesta.

Expoziția, al cărei invitat de onoare este artistul român Constantin Tofan, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Iași, reunește peste 100 de artiști plastici români contemporani, din diverse zone ale țării și din străinătate (Republica Moldova, Israel și SUA), aparținând unor școli și generații diferite.

În lucrările expuse, artiștii prezenți pe simeză abordează o mare varietate de teme și folosesc diverse tehnici: pictură și grafică, sculptură, fotografie, artă textilă și artă decorativă.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 11.30.

Curatorul evenimentului este Liviu Șoptelea, artist vizual. Prezentarea lucrărilor va fi făcută de Ana Coșereanu, muzeograf.