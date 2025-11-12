ROLUL UNUI SINDICAT ÎN NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

COMUNICAT DE PRESĂ ITM BOTOȘANI

Sindicatul este o formă de organizare voluntară a angajaților/lucrătorilor în scopul apărării, susținerii drepturilor și promovării intereselor lor profesionale, economice, cultural-artistice, sportive sau sociale în relația cu angajatorul.

Organizațiile sindicale sunt independente față de autoritățile publice, de partidele politice și de angajator/organizațiile patronale.

Persoanele încadrate cu contract individual de muncă sau aflate intr-un raport juridic de muncă, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, membrii cooperatori și agricultorii, lucrătorii independenți, în condițiile legii, au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat.

Șomerii au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat.

Șomerii membri de sindicat nu vor fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri de sindicat în raport cu care se constată reprezentativitatea sindicatului.

Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 10 angajați/ lucrători din aceeași unitate sau de cel puțin 20 de angajați/ lucrători din unități diferite ale aceluiași sector de negociere colectivă.

Nici o persoană nu poate să fie constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se afilieze sau nu, ori să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală.

O persoană poate face parte, în același timp, numai dintr-o singură organizație sindicală la același angajator.

Angajații/ lucrătorii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizații sindicale, fără a fi necesară încuviințarea prealabilă a reprezentanților lor legali.

Rolul principal al unui sindicat este de a apăra și promova drepturile și interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor săi, reprezentându-I în relația cu angajatorul. Fiind o organizație a lucrătorilor, sindicatul are o putere de negociere mult mai mare decât un salariat individual, contribuind astfel la echilibrarea raporturilor de muncă.

Funcțiile cheie ale unui sindicat:

- Negociere colectivă: Sindicatul negociază cu angajatorul sau cu organizația patronală contracte colective de muncă, care stabilesc condițiile de muncă, salarizarea, zilele libere plătite, concediu de odihnă, sporurile și alte drepturi ale angajaților.Aceste contracte asigură un cadru mai bun decât cel minim prevăzut de lege.

- Reprezentarea membrilor:Sindicatul oferă consiliere și asistență juridică gratuită membrilor săi, reprezentându-i în litigiile de muncă, în cadrul cercetărilor disciplinare sau în fața instanțelor.

- Rezolvarea conflictelor:Sindicatul acționează ca mediator și purtător de cuvânt în situații de conflict de muncă, fie individuale, fie colective, pentru a găsi soluții amiabile cu angajatorul. Poate organiza acțiuni colective, precum proteste sau greve, pentru a pune presiune asupra angajatorului în vederea respectării drepturilor angajaților.

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă: Pe lângă aspectele salariale, sindicatul militează

pentru îmbunătățirea mediului de lucru, a normelor de securitate și sănătate în muncă și a altor condiții de angajare.

- Solidaritate și sprijin. Prin sindicat, lucrătorii se pot uni pentru a avea o voce comună și pentru a se sprijini reciproc în momente dificile. Unele sindicate oferă, de asemenea, beneficii suplimentare, precum asigurări de viață sau asistență financiară.

- Informarea și educarea legislativă a membrilor: Sindicatul se asigură că membrii săi sunt informați cu privire la drepturile lor legale și la modificările legislative care le pot afecta condițiile de muncă.

Inspector-șef

ITM Botoșani