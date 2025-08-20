Rezultate Campanie Națională pentru Siguranță și Legalitate în Construcții

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.M. BOTOȘANI

Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile: “construcții clădiri” cod CAEN 41 ,”lucrări de geniu civil” cod CAEN 42,”lucrări speciale de construcții” cod CAEN 43 s-a desfășurat în perioada 12-18.08.2025.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, sub coordonarea Inspecției Muncii, a desfășurat și în luna august o campanie națională de verificare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă în sectorul construcțiilor (coduri CAEN 41, 42, 43).

Domeniul construcțiilor reprezintă un pilon important al economiei naționale, fiind în același timp și un sector cu risc ridicat de accidente de muncă.

Situația se datorează caracteristicilor muncii în aceste domenii de activitate, respectiv:

- nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului;

- caracterul sezonier al lucrărilor;

- modificarea continuă a mediului de muncă;

- modificarea frecventă a locației;

- existența zonelor cu risc ridicat specific (căderi de obiecte, improvizații electrice, surpări de maluri, zone potențial explozive, temperaturi extreme ale mediului ambiant, lipsa protecției colective care generează riscul de cădere de la înălțime cu consecințe deosebit de grave pentru lucrători, etc..).

Obiectivul principal al acestei campanii a fost combaterea muncii fără forme legale și conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la importanța respectării prevederilor legale.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat9 controale. S-au dispus 8 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale reprezentând amenzi în valoare de 93.000 lei (pentru muncă nedeclarată, nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și nerespectarea obligației de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc).

Au fost depistate 4 persoane prestând muncă nedeclarată, acestea desfășurându-și activitatea fără ca angajatorul să transmită elementele contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, motiv pentru care s-a aplicat o amendă în valoare totală de 80.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

- angajatorul nu respectă obligația de a încheia contracte individuale de muncă în formă scrisă anterior începerii activității,

- angajatorul nu respectă obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc,

- angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați, cu menționarea orei de început și de sfârșit a programului de lucru.

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 9 agenți economici, toți 9 fiind sancționați. Au fost constatate 13 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicate 5 amenzi în valoare de 38.000 lei și 8 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

- nesemnalizarea zonelor cu pericol de cădere în gol a obiectelor sau persoanelor în locurile în care au acces lucrătorii;

- lucrătorii nu purtau echipament individual de protecție;

- nerealizarea evaluării riscurilor în vederea selecționării echipamentului individual de protecție;

- neinstruirea lucrătorilor la angajare;

- neîntocmirea planului de prevenire și protecție;

- completarea necorespunzătoare a fișelor de instruire individuale;

- nepăstrarea fișelor de instruire individuală la locul de muncă a lucrătorilor.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoșani, în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Relații de Muncă în cadrul acestei campanii este de 131.000 lei.

ITM Botoșani reiterează angajamentul său de a continua verificările pentru asigurarea unui mediu de muncă legal și sigur pentru toți lucrătorii din județ.

Inspector-șef

ITM Botoșani