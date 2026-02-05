COMUNICAT DE PRESĂ I.T.M. BOTOȘANI

Rezultate Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul “Reparații și întreținerea autovehiculelor”- cod CAEN 9531 (Rev.3).

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, sub coordonarea Inspecției Muncii, a desfășurat în perioada 26.01-30.01.2026, o campanie națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul “Reparații și întreținerea autovehiculelor”- cod CAEN 9531 (Rev.3).

Obiectivele acestei campanii au fost:

- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea

prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul ” Repararea și întreținerea

autovehiculelor” – cod CAEN 9531 (Rev.3);

- Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru

remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale

corespunzătoare;

- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește

necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și

securității și sănătății în muncă.

S-a urmărit în mod deosebit, verificarea respectării de către agenții economici din grupul țintă a tuturor condițiilor de muncă ale lucrătorilor.

MOTIVAREA CAMPANIEI

În domeniul securității și sănătății în muncă, sectorul de activitate “Repararea și întreținerea autovehiculelor” – cod CAEN 9531 (Rev.3), lucrătorii sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi:

- Alunecări pe pardoseala umedă;

- Ventilație insuficientă;

- Temperaturi extreme;

- Umiditate excesivă;

- Risc de intoxicare cu substanțe chimice utilizate în cadrul procesului de spălare auto;

- Perioade lungi în care angajații stau în picioare;

- Activități repetitive;

- Improvizații electrice sau de altă natură la echipamentele de muncă;

- Stresul provocat angajaților datorită unui comportament neadecvat al clienților;

- Echipamente de muncă electrice incorect utilizate în mediul umed;

- Pericol de accidentare prin manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta

spălătoriilor;

- Risc de electrocutare;

- Utilizarea echipamentelor de muncă specifice, cum ar fi instalații de ridicat și

recipiente sub presiune (supuse procedurilor de autorizare ISCIR).

În domeniul relațiilor de muncă, domeniul de activitate mai sus mentionat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale, privind:

- Angajarea personalului;

- Transmiterea, în termenul legal, a elementelor contractelor individuate de muncă în

registrul general de evidență a salariaților-Reges-Online;

- Durata timpului de muncă și munca suplimentară;

- Întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariati;

- Repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);

- Stabilirea și acordarea drepturilor salariale.

În acest sens, s-a considerat oportună declanșarea unei campanii de control, cu caracter inopinat, la angajatorii din acest domeniu de activitate.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 26 controale. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale reprezentând 3 amenzi în valoare de 161.500 lei, pentru:

- primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract

individual de muncă,

- nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate

zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului

de lucru.

De asemenea, au fost dispuse 26 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Au fost depistate 4 persoane prestând muncă nedeclarată, toate desfășurându-și activitatea fără ca angajatorul să le fi încheiat contract individual de muncă, motiv pentru care s-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 160.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

- neacordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutiv,

- nerespectarea obligației de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual

de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc,

- neacordarea concediului de odihnă,

- neacordarea sporului cuvenit pentru angajații care desfășoară activitate sâmbăta și

duminica,

- neplata orelor suplimentare,

- neplata orelor prestate în zilele de sărbători legale.

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 24 agenți economici, toți fiind sancționați. Au fost constatate 34 deficiențe pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicate 7 amenzi în valoare de 58.000 lei și 27 avertismente. Au fost oprite din funcțiune 7 echipamente de muncă care nu aveau verificări ISCIR.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

- nu s-a elaborat lista zonelor cu risc ridicat și specific,

- semnalizarea de securitate și/sau sănătate în muncă este incompletă,

- lipsă control medical periodic,

- lipsă trusă sanitară de prim ajutor,

- echipamente de muncă fără verificări ISCIR,

- nu au fost desemnați lucrătorii care să aplice măsurile de acordare a primului ajutor,

pentru stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor,

- în fișele de instruire SSM nu s-a consemnat materialul predat,

- nu s-a făcut dovada achiziționării și acordării echipamentului individual de protecție.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoșani, în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Relații de Muncă în cadrul acestei campanii este de 219.500 lei.

Inspector-șef

ITM Botoșani