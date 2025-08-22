Reținuți pentru furt din genți

La data de 21 august 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unei femei, de 42 de ani, din municipiul Botoșani, cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, la data de 19 august 2025, în timp ce se afla în Piața Centrală din municipiul Botoșani, profitând de neatenția victimei, o femeie de 66 de ani, i-a sustras acesteia, 850 de lei, dintr-un buzunar exterior al genții pe care o purta asupra sa. Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.

La data de 21 august 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 23 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, la data de 18 august 2025, în timp ce se afla în zona Pieței Centrale din municipiul Botoșani, profitând de neatenția victimei, un bărbat de 52 de ani, i-a sustras acestuia portofelul ce conținea peste 3.000 de lei, din rucsacul pe care îl purta pe spate. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.