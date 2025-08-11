Reținuți pentru furt calificat

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați, de 46 de ani, din județul Iași și 44 de ani, din municipiul Botoșani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări, a reieșit faptul că aceștia, în data de 21 iulie 2025, ar fi pătruns fără drept, în incinta unui imobil, din municipiul Botoșani, de unde ar fi sustras bunuri, în valoare de 25.000 de lei. Polițiștii au reușit recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia către persoana vătămată. Față de cei doi bărbați, bănuiți de comiterea faptei, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.