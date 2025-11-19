Reținuți pentru fraude privind asigurările

Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la înșelăciunea privind asigurările, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară la locuința persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor, din orașul Ștefănești.

Din cercetări, a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi provocat, în mod intenționat, avarii unor autoturisme, ulterior, întocmind în fals documentele privind constatarea amiabilă, pentru a beneficia de valoarea daunelor oferite de firmele de asigurări. Prejudiciul creat prin activitatea infracțională, a fost estimat la peste 150.000 de lei.

În urma activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă care interesează cauză.

Totodată, doi bărbați, de 38 ani , respectiv 35 de ani, au fost conduși la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, ulterior față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.