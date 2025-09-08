Reținuți pentru fals privind identitatea și ajutor dat pentru sustragerea de la răspunderea penală

La data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a două persoane, din orașul Flămânzi, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, favorizarea făptuitorului și fals privind identitatea. În urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că, la data de 15 august a.c, o tânără, de 30 ani, din orașul Flămânzi ar fi declarat faptul că nu deține asupra sa documentele prevăzute de lege, iar în momentul solicitării de către polițiști a datelor necesare verificării, tânăra ar fi oferit datele altei persoane, încercând să îi inducă în eroare pe polițiști. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aceasta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat de la începutul lunii august, pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h. Ulterior, tânăra ar fi solicitat unei rude, un bărbat de 34 ani, din aceeași localitate, să îi aducă la sediul poliției actul de identitate și permisul de conducere, aceasta din urmă, susținând că documentele respective îi aparțin, deși cunoștea faptul că acest lucru nu este adevărat. Din verificări, a rezultat faptul că tânăra oferise datele surorii sale, cu scopul de a se sustrage de la răspunderea penală, întrucât ea nu avea dreptul de a conduce. Tânăra este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și fals privind identitatea, iar bărbatul care a încercat să o ajute, este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului. Față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani.