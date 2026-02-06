Reținute pentru comiterea mai multor infracțiuni

La data de 05 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a două persoane de 30, respectiv 43 de ani, cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt, complicitate la furt, tăinuire, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 21 ianuarie 2026, profitând de neatenția victimei, o tânără de 30 de ani, din municipiul Botoșani, i-ar fi sustras acesteia portofelul pe care îl avea într-un rucsac. Ulterior, prin utilizarea fără drept a cardului bancar aparținînd victimei, ar fi efectuat două tranzacții neautorizate, cauzând un prejudiciu în valoare de peste 1.000 de lei.

La data de 05 februarie 2026, au fost efectuate două percheziții domiciliare la persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor, prilej cu care au fost identificate mai multe mijloace materiale de probă ce interesează cauza.

Cele două persoane au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, ulterior, tânăra de 30 de ani, fiind plasată în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.