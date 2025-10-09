Reținut pentru violență în familie

La data de 8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 27 de ani, din comuna Bălușeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie. Din cercetări a reieșit faptul că acesta, la data de 7 octombrie 2025, în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi agresat fizic tatăl, de 52 de ani, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea menționată mai sus.