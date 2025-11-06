Reținut pentru refuz de recoltare de probe biologice. Valoarea uriașă înregistrată de aparatul etilotest

La data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 38 de ani, din comuna Dângeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz de recoltare de probe biologice de sânge. În urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că acesta, în aceeași zi, în jurul orei 00:00, a fost depistat de către polițiști, în timp ce se deplasa cu autoturismul, pe drumul public, din comuna Mihălășeni, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.