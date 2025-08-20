Reținut pentru refuz de prelevare de mostre biologice de sânge

La data de 19 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 61 de ani, din municipiul Dorohoi , cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice de sânge. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, în timp ce conducea un autoturism, pe o stradă din municipiul Dorohoi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, a rezultat avarierea autoturismului și distrugerea stâlpului de electricitate. Întrucât emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest, însă a refuzat acest lucru. De asemenea, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.