Reținut pentru că a condus autoturismul cu o alcoolemie uriașă de 3,11 g alcool pur în aerul expirat

La data de 16 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat de 40 de ani, din orașul Ștefănești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta ar fi condus un autoturism, pe drumul național D 24 C, din orașul Ștefănești, fiind sub influența alcoolului, valoarea alcoolemiei fiind de 3,11 g alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.