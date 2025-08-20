miercuri 20 august, 2025
Reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

La data de 19 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul de Ordine Publică au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 45 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, deși avea un ordin de protecție care îi interzicea acest lucru, s-ar fi deplasat la locuința surorii sale, unde a provocat scandal lovind în ușa de acces a locuinței și i-a adresat injurii. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.

