Reținut pentru conducere fără permis de conducere

La data de 25 august 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 48 de ani, din localitatea Răchiți, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta la data de 25 august 2025, ar fi condus un autovehicul pe strada Calea Națională din municipiul Botoșani, având dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a săvârșirii, în data de 21 august a.c., a unei infracțiuni la regimul rutier. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de ”Conducerea unui vehicul fără permis de conducere ”.