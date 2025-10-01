Reținut pentru comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe

La data de 30 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 24 ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

În urma probatoriului administrat de polițiști a reieșit faptul că, la data de 28 septembrie 2025, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Botoșani, pe fondul unui conflict spontan, tânărul ar fi fost agresat fizic un bărbat, de 54 de ani, din municipiul Botoșani.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.