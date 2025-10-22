Reținut pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 40 de ani, din comuna Cristești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 21 octombrie 2025, ar fi condus un autoturism, pe drumul public din localitatea Cristești, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest, a fost de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.