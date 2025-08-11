Reținut pentru 24 de ore, pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului

La data de 9 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Călărași, un autoturism condus de un bărbat, de 45 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult decât atât, acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.