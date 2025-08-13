miercuri 13 august, 2025
Reținut pentru 24 de ore pentru că a pus în pericol siguranța rutieră

Reținut pentru 24 de ore pentru că a pus în pericol siguranța rutieră

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 31 de ani, din orașul Săveni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

 În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta, în aceeași zi a fost depistat în timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul național DN 24 C, în comuna Ripiceni, fiind sub influența alcoolului.

 Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat

 Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus