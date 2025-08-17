Reținut de polițiști, după ce a fost prins de două ori la volan sub influența alcoolului

La data de 16 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, în comuna Hlipiceni, un autoturism condus de un tânăr, de 28 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta avea exercitarea dreptului de a conduce autoturisme suspendată, din cursul aceleași zile, când a fost depistat sub influența alcoolului la volan. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și refuz de prelevare de mostre biologice de sânge.