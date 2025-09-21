Reținut de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 48 de ani, din județul Dâmbovița, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 19 septembrie 2025, acesta ar fi condus în localitatea Darabani, un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. Valoarea indicată de aparatul etilotest, a fost de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.