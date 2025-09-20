Reținut de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului și fără permis

La data de 19 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 20 de ani, din comuna Călărași , cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului și

conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta, la data de 19 septembrie 2025, ar fi condus un autoturism, în comuna Călărași, fiind sub influența alcoolului.

Valoarea indicată de aparatul etilotest, a fost de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, s-a constatat faptul că tânărul are dreptul de a conduce suspendat de la data de 15 septembrie a.c.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.