Reținut de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului

La data de 15 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 58 de ani, din comuna Coțușca, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 14 octombrie 2025, ar fi condus un tractor, în localitatea Coțușca, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani în vederea luării unei măsuri preventive față de acesta.