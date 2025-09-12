Restricții de circulație pe 13 septembrie 2025 pentru Crosul Săvenilor și desfășurarea evenimentelor culturale din cadrul Zilelor Săvinenilor

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Arlechino Moldova, în parteneriat cu Secția de Cultură și Turism Ocnița (Republica Moldova) și cu sprijinul comunității locale, aduce la cunoștința publicului că în data de 13 septembrie 2025 vor fi instituite restricții temporare de circulație, exclusiv pentru buna desfășurare a competiției sportive Crosul Săvenilor – ediția a III-a, precum și organizarea evenimentelor culturale dedicate Zilelor Săvinenilor.

Restricții de circulație – Crosul Săvenilor (09:00 – 10:30)

START ORA 10.00 STADION SAVENI

Crosul se desfășoară pe un traseu de 1,6 km, cu start și finish la Stadionul Săveni, pe următorul itinerar:

Strada Stadionului (DN 29, km 75+200 – km 76+350)

Strada Independenței

Strada Ștefan cel Mare

Strada Nicolae Iorga

Strada Mihail Kogălniceanu

Vor fi închise temporar și străzile adiacente:

Str. Oborului

Str. Dr. Mihai Ciucă

Str. A.I. Cuza

Str. Zorilor

Str. Gh. Asachi

Str. 1 Decembrie 1918

Str. Tudor Vladimirescu

Puncte de conflict (intersecții cu restricții și devieri de circulație):

Intersecția DN 29 (Str. Stadionului) cu Str. Independenței – dirijare manuală a traficului. Intersecția Str. Independenței – Str. Ștefan cel Mare – restricționată total pe durata trecerii sportivilor. Intersecția Str. Ștefan cel Mare – Str. Nicolae Iorga – acces restricționat spre traseu. Intersecția Str. Nicolae Iorga – Str. Mihail Kogălniceanu – blocată temporar, cu redeschidere imediată după trecerea ultimului participant. Accesele secundare (străzile adiacente enumerate) – închise complet pentru a preveni intrarea accidentală pe traseu.

Circulația va fi relansată progresiv după trecerea fiecărui grup de participanți și integral imediat după încheierea competiției .

Rugăm conducătorii auto să folosească rutele ocolitoare semnalizate și să respecte indicațiile poliției și voluntarilor.

Crosul Săvenilor – ediția a III-a

Crosul este o competiție sportivă de tradiție pentru comunitate, destinată atât amatorilor, cât și sportivilor legitimați. Evenimentul promovează un stil de viață sănătos și spiritul de fair-play.

Categoriile de participare: copii, juniori, seniori.

Toți participanții vor primi diplome, iar câștigătorii – medalii și premii simbolice.

Evenimente culturale – Festivalul Internațional de Folclor „Plaiuri Săvinene”

⏰ 16:00 – 21:00

Pietonala Săveni

Un spectacol de tradiții și prietenie transfrontalieră, unde portul, dansul și cântecul popular reînvie sufletul comunității.

Program detaliat:

16:00 – Deschiderea oficiala binecuvântarea ansamblurilor folclorice participante

16:30 – Parada portului popular ansambluri din România și Republica Moldova defilează pe pietonala Săveni, purtând costume tradiționale autentice

17:00 – 21:00 – Spectacol folcloric recitaluri susținute de ansambluri și artiști consacrați dansuri tradiționale, cântece autentice și obiceiuri străvechi prezentate pe scenă momente de colaborare artistică între grupurile din cele două țări



Zilele Săvinenilor 2025 reunesc sportul, cultura și tradițiile într-un eveniment dedicat comunității. Invităm toți locuitorii și vizitatorii să participe, respectând totodată regulile de circulație impuse pentru siguranța tuturor.