Respectarea regimului legal de viteză, în atenția polițiștilor rutieri

La data de 14 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier împreună cu subunitățile de profil au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză.

În urma neregulilor constatate de către polițiști, au fost aplicate 88 de sancțiuni contravenționale, dintre care 54 pentru viteză, în valoare de aproximativ 60.000 de lei.

Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, opt permise de conducere, dintre care 7 pentru depășirea limitei legale de viteză.

În același context, au fost retrase două certificate de înmatriculare.